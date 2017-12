LADJA – V petek ob 15.27 je v naselju Ladja v avtoservisu na delavca padlo dvigalo. Gasilci PGD Sora in Preska-Medvode so dvigalo umaknili in pomagali reševalcem NMP Ljubljana pri oskrbi poškodovanega delavca, ta pa je bil z reševalnim vozilom prepeljan v ljubljanski klinični center.