Na cesti se je prevrnil

BIZELJSKO – Ob 2.34 se je na cesti Bizeljsko–Stara vas v občini Brežice prevrnilo osebno vozilo.

Gasilci PGE Krško so zavarovali kraj nesreče, odklopili akumulator, očistili cestišče razlitih tekočin, pomagali policiji pri razsvetljavi ter reševalcem NMP Brežice, ki so poškodovanega voznika oskrbeli in ga prepeljali v brežiško bolnišnico, poroča uprava za zaščito in reševanje.