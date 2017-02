Na Cerknem tri nesreče

CERKNO – Smučanje je lahko zabavno in tudi nevarno, kar dokazujejo številne nesreče, ki se vsako leto zgodijo na naših smučiščih. S Policijske uprave Nova Gorica so pred dnevi sporočili, da je na januarskem dopoldnevu na smučišču Cerkno na progi Brdo 7 padla in se poškodovala mlajša smučarka (sum poškodbe leve goleni). Istega dne se je na smučišču poškodoval še en mlajši smučar, ki je zgodaj popoldne na progi Grič 1 padel in se predvidoma huje poškodoval (sum poškodbe desne goleni). Dan prej se je na Cerknem huje telesno poškodoval smučar. Ugotovili so, da se je 67-letnik nekaj po 14. uri peljal po progi Dolina, kjer je med desnim zavojem padel in si poškodoval desni gleženj (sum zloma).



Vse tri poškodovance so po prvi pomoči na kraju nesreče reševalci z reševalnim vozilom odpeljali na nadaljnje zdravljenje v ljubljanski klinični center. V vseh treh primerih so policisti izključili tujo krivdo in o dogodkih obvestili pristojni Inšpektorat RS za notranje zadeve. Policisti opozarjajo, da je za varnost na smučišču najprej odgovoren vsak posameznik, zato moramo spoštovati Fisova pravila varnega smučanja, biti obzirni do drugih, previdni in odgovorni. Smučarji morajo spoštovati tudi opozorila, odredbe in navodila nadzornikov, policistov in drugih oseb, ki skrbijo za varnost na smučišču.