Na Celovški cesti tri osebe poškodovane

LJUBLJANA – V torek ob 21.26 sta na Celovški cesti v Ljubljani trčili osebni vozili.

Tri osebe so se pri tem poškodovale.

Gasilci GB Ljubljana so zavarovali kraj nesreče, odklopili akumulatorja, z vpojnim sredstvom počistili razlite motorne tekočine in cestišče, je poročala uprava za zaščito in reševanje.