Na Celjskem so vlamljali: izginile tudi gotovina, zlatnina in motorna žaga

CELJE – V petek je neznanec vlomil v garažo v Bukovski vasi na območju Policijske postaje Dravograd. Ukradel je motorno žago.

V petek so policisti v Slovenskih Konjicah obravnavali vlom v stanovanjsko hišo. Storilec je vlomil okno in odtujil gotovino ter zlatnino.

Na Mariborski cesti je nekdo vlomil v osebno vozilo. Lastnik pogreša dva prenosna računalnika in denarnico.

V soboto so vlomili v stanovanjsko hišo na območju Žalca. Odnesli niso ničesar, škodo so povzročili le s poškodovanjem okna in terasnih vrat.

Na območju Šentjurja pa je v nedeljo neznanec vlomil v stanovanjsko hišo. Vstopil je skozi balkonska vrata. Ukradel je nekaj gotovine.