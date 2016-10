Na Celjskem so vlamljali

CELJE – Celjski policisti so včeraj in danes ponoči obravnavali tri vlome. O prvem v Obrežju pri Zidanem Mostu so bili obveščeni včeraj. Storilec je tam ukradel dva zlata prstana in dve ročni uri.

Drugi vlom so včeraj obravnavali tudi v Latkovi vasi. V tem primeru je storilec v hišo vlomil skozi balkonska vrata. Odnesel pa ni ničesar.

Danes ponoči pa je neznanec vlomil v trgovino na Linhartovi ulici v Celju. Ukradel je več cigaret in menjalni denar, so sporočili iz PU Celje.