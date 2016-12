Na Čanžkovi vlomili med 10.30 in 11.15

MARIBOR – Neznani storilec je po poročanju tiskovnega predstavnika PU Maribor Mirana Šadla v četrtek med 10.30 in 11.15 vlomil balkonska vrata in vstopil v stanovanjsko hišo na Čanžkovi ulici. V njej je našel in odtujil nekaj gotovine ter zlatnino.

Materialna škoda znaša okoli 4500 evrov. Policisti storilca še iščejo.