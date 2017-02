Na Cankarjevi ji jo je izpulil, odpeljal jo je rešilec

KOČEVJE – Policiste so v ponedeljek obvestili o ropu na Cankarjevi ulici v Kočevju.

Očividec je stekel za storilcem, ki je ženski odtujil torbico in zbežal, vendar mu ga ni uspelo dohiteti.

Na podlagi opisa storilca so policisti izsledili osumljenca, ki je pri sebi še imel odtujene predmete, last oškodovanke. Odvzeli so mu prostost.

Oškodovanko so reševalci odpeljali v ZD Kočevje, saj je bila v dogodku poškodovana. Ugotovljeno je bilo, da je utrpela lahke telesne poškodbe.

Osumljenca (35) bodo s kazensko ovadbo privedli na zaslišanje k preiskovalnemu sodniku zaradi suma storitve kaznivega dejanja ropa in drzne tatvine. Med zbiranjem obvestil je bilo namreč ugotovljeno, da je osumljen tudi storitve drzne tatvine. 12. februarja letos je izvršil tatvino denarnice, ko je oškodovanec opravil dvig denarja na bankomatu. Dejanje je bilo prav tako storjeno v Kočevju.