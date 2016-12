Na božični dan so mu ga vzeli policisti

MURSKA SOBOTA – Javni red in mir je bil na božični dan v Pomurju kršen štirikrat v zasebnih prostorih in trikrat na javnih krajih. Kršitelji so se po posredovanju policistov pomirili.

V Beltincih so kršitelju zaradi hujših prekrškov v cestnem prometu zasegli osebni avtomobil.

Vse uporabnike pirotehnike, ki se nikakor ne morejo upreti pokanju, pomurski policisti opozarjajo, naj jo uporabljajo v skladu s predpisano zakonodajo in upoštevajo vse varnostne ukrepe za varno uporabo.