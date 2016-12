Na božični dan hud požar na Sarajevski

MARIBOR – Policijski inšpektor Petar Habrun poroča o požaru v gostinskem lokalu na božični dan.

25. 12. ob 18.50 so bili obveščeni o požaru v gostinskem lokalu na Teznem. V notranjosti je zgorela oprema, ob tem pa nastala materialna škoda okoli 10.000 evrov. Okoliščine požara še vedno preiskujejo.

Uprava za zaščito in reševanje pa poroča, da je ob 18.48 v Sarajevski ulici v Mariboru iz neznanega vzroka zagorelo v prostorih gostinskega lokala. Posredovali so gasilci GB Maribor in PGD Pobrežje, požar pogasili, objekt pregledali s termokamero in prezračili prostore. Ogenj je poškodoval inventar in opremo v prostorih gostinskega lokala.