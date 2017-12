Na božič se je nadihala strupenih plinov

AJDOVŠČINA – Včeraj ob 21.53 je v Selu, občina Ajdovščina, gorelo v nedokončanih zgornjih prostorih stanovanjske hiše. Zagorele so gume, laki, avto deli in druge stvari.

Posredovali so gasilci GRC Ajdovščina in PGD Selo, ki so požar pogasili in prostore pregledali s toplotno kamero. Zgorela so vrata v prostoru, poškodovana je tudi predelna stena.

Eno osebo so zaradi vdihavanja strupenih plinov oskrbeli reševalci nujne medicinske pomoči ZD Ajdovščina, je poročala uprava za zaščito in reševanje.