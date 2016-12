Na božič huda nesreča, tri dni kasneje 19-letnik izgubil bitko za življenje

BERTOKI, KOPER – Včeraj popoldne so PU Koper obvestili, da je v bolnišnici umrl 19-letni sopotnik v osebnem avtomobilu, ki je bil udeležen v prometni nesreči 25. decembra.

Poročali smo že, da se je nesreča zgodila v nedeljo ob 23.11 na cesti, rezervirani za motorna vozila, med Koprom in Bertoki. Gasilci so za reševanje ujetih v razbitinah uporabili tehnični poseg, huje poškodovani osebi pa so odpeljali v izolsko bolnišnico. Več o nesreči v članku Huda nesreča na Obali: gasilci dva rezali iz pločevine .