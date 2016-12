Na božič dva v bolnišnico

KOPER, BERTOKI – Ob 23.12 so bili policisti obveščeni o hujši prometni nesreči na hitri cesti iz Kopra proti Bertokom. Ugotovili so, da je 24-letni voznik pred odcepom za Bertoke dohitel osebni avto, v katerem sta bila 19-letnika in trčil v zadnji del vozila. To je odbilo v nabrežino, kjer se je prevrnilo in pristalo na hitri cesti.

Oba v vozilu so huje poškodovana odpeljali v bolnišnico, kjer je 19-letni sopotnik žal podlegel poškodbam.