Na Bledu ponoči nepridipravi na delu

VOKLO – Na Voklem je neznanec v ponedeljek ponoči iz traktorskega priključka odtujil kardan, v Kranju je bilo z naviranjem kletnega okna vlomljeno v stanovanjsko hišo in odtujena manjša količina zlatnine in denarja, v torek ponoči pa je bilo na Bledu vlomljeno v prodajalno z oblačili, so sporočili iz PU Kranj.