Na Bledu ostal peš

KRANJ – Gorenjski policisti so preko vikenda zasegli šest motornih vozil.

Včeraj so policisti v Kranju vozniku brez veljavnega vozniškega dovoljenja zasegli skuter, na Kokrici so zasegli osebni avtomobil, prav tako tudi na Jesenicah, kjer so vozniku brez veljavnega vozniškega dovoljenja zasegli še manjšo količino konoplje.

Včeraj pa so policisti na Bledu vozniku brez veljavnega vozniškega dovoljenja zasegli neregistrirano motorno kolo, na Belci so zasegli moped, v Škofji Loki pa je bil mopedistu, ki je bil udeležen v prometni nesreči in je bil brez veljavnega vozniškega dovoljenja, zasežen moped.