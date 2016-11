Na Bledu je zletel v jarek

BLED – Ob 5.07 je na Rečiški cesti na Bledu vozilo zletelo v jarek. Po poročanju uprave za zaščito in reševanje so morali posredovati gasilci PGD Bled, ki so požarno zavarovali kraj.

Gasilci so iz vozila rešili nepoškodovano osebo, nudili razsvetljavo, odklopili akumulator, vozilo izvlekli na cesto in pomagali pri njegovem nakladanju na vozilo vlečne službe.