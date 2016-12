Na bencinski od zadaj v avtobus

DOMŽALE – Ob 2.40 je na Češminovi ulici v Domžalah na Petrolovem bencinskem servisu osebno vozilo trčilo v zadnji del avtobusa, ki je točil gorivo.

Poklicni gasilci CZR Domžale so zavarovali kraj nesreče, na osebnem vozilu odklopili akumulator in do prihoda reševalcev oskrbeli poškodovano osebo. Reševalci NMP Domžale so jo prepeljali v UKC Ljubljana, poroča uprava za zaščito in reševanje.