Na bencinskem servisu zagorel tovornjak, na njem pa devet vozil

CIKAVA – V soboto okrog 5. ure so bili policisti obveščeni o požaru na bencinskem servisu v Cikavi. Gasilci so požar pogasili. Policisti so ugotovili, da je zagorela pnevmatika prikolice, ki je bila pripeta tovornemu vozilu Scania. Požar se je nato razširil še na tri osebna rabljena vozila, ki so bila naložena na prikolici. Skupno je bilo naloženih devet vozil.

Nastalo je za več tisoč evrov škode, v dogodku pa ni bil nihče poškodovan, so sporočili iz PU Ljubljana.