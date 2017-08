Na bencinskem servisu odtekala neznana snov

POSTOJNA – Ob 7.24 je na bencinskem servisu OMV v Postojni iz priklopnika cisterne začela odtekati neznana snov, so zapisali na spletni strani uprave za zaščito in reševanje.

Posredovali so gasilci PGD Postojna, kraj dogodka zavarovali, zaprli bencinski servis za čas intervencije in pregledali cisterno. Kot so zapisali, je odtekal globoko ohlajen tekoči kisik, obveščene so bile tudi pristojne službe.