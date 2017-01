Na begu z ukradeno pištolo

METLIKA – V Metliki so neznanci 30. in 31. decembra vlomili v tri nenaseljene stanovanjske hiše.

Po prvih ugotovitvah iz dveh objektov niso ničesar odtujili, v eni hiši pa so našli in odtujili pištolo. Okoliščine policisti še preiskujejo, so sporočili iz PU Novo mesto.