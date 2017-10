TRENTA – Bovški policisti so v nedeljo obravnavali vlom v počitniško hišo v Trenti. Neznanec si je prilastil opekač za kruh in kuhinjski ročni mešalnik in tako lastnika oškodoval za približno 60 evrov.

Policisti bodo na podlagi vseh ugotovljenih dejstev podali kazensko ovadbo na novogoriško državno tožilstvo, so sporočili iz PU Nova Gorica..