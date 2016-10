Na avtocesti zagorel tovornjak

DRENOV GRIČ – V sredo ob 4.21 je na avtocesti od Ljubljane proti Vrhniki v bližini naselja Drenov Grič zagorelo tovorno vozilo, poroča uprava za zaščito in reševanje.

Gasilci GB Ljubljana, PGD Verd, Stara Vrhnika in Vrhnika so požar pogasili in raztovorili tovor. V požaru je bilo poškodovano tovorno vozilo in del tovora, poškodovanih udeležencev pa ni bilo.