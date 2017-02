Na avtocesti ustavil, potem je vanj trčil avto, v tega pa še eden

LOG – Danes kmalu po 14. uri se je na primorski avtocesti zgodila nesreča, zaradi katere je nastal več kot osem kilometrov dolg zastoj.

Policisti so opravili ogled in ugotovili, da je 29-letni voznik mercedesa vito vozil po hitrem pasu avtoceste v smeri Brezovice, kjer je zaradi ovire na vozišču ustavil vozilo: »V tistem trenutku je za njim pripeljal 42-letni voznik renault masterja in trčil vanj, za njim pa še 36-letni voznik forda S-max, ki je trčil v vozilo renault. Pri tem je tega odbilo v odbojno ograjo, kjer se je prevrnilo na bok, ford S-max pa je zapeljal v jarek na travnato površino.«

Nihče od udeleženih ni utrpel telesnih poškodb.

Voznikoma (42, 36) so zaradi vožnje na prekratki varnostni razdalji izdali plačilna naloga.

V nesreči je na vozilih in odbojni ograji nastalo za približno 16.800 evrov materialne škode, so zapisali v poročilu PU Ljubljana.