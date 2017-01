Na avtocesti trčila kombi in avto

VRHNIKA – V četrtek ob 21.19 se je na primorski avtocesti med Logatcem in Vrhniko zgodila prometna nesreča, v kateri sta bili udeleženi osebno in kombinirano vozilo, je poročala uprava za zaščito in reševanje.

Gasilci PGD Dolnji Logatec in GB Ljubljana so zavarovali in razsvetlili kraj nesreče, odklopili akumulatorja, posuli razlite motorne tekočine z vpojnimi sredstvi in nudili pomoč pri nalaganju poškodovanih vozil na vozilo avtovleke.

Na kraju dogodka so posredovali tudi policisti in delavci Darsa.