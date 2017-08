Na avtocesti trčenje treh, ena oseba ujeta v razbitini

DOMŽALE – V četrtek ob 22.53 so na avtocesti od Domžal proti Krtini, občina Domžale, trčili tovornjak in osebni vozili.

Posredovali so gasilci CZR Domžale, ki so zavarovali kraj nesreče, odklopili akumulatorje, cestišče posuli z vpojnim sredstvom, s tehničnim posegom rešili sopotnika iz osebnega vozila ter nudili pomoč domžalskim reševalcem pri oskrbi in prenosu poškodovanca, je poročala uprava za zaščito in reševanje.