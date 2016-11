Na avtocesti poskušal takole ogoljufati policiste

MURSKA SOBOTA – V sredo so policisti v Pomurju obravnavali pet kaznivih dejanj, tri prometne nesreče s telesnimi poškodbami in tri prometne nesreče z gmotno škodo, pet kršitev javnega reda in miru ter dva primera povoženja divjadi.

Na področju kriminalitete so v Ljutomeru obravnavali zlorabo bančne kartice, v Lendavi dva primera ponarejanja denarja, v Radencih nasilje v družini, na avtocesti pa je tujec uporabljal ponarejeno vozniško dovoljenje.

Javni red in mir je bil kršen dvakrat na javnem kraju in trikrat v zasebnem prostoru. Kršitelja, ki se po posredovanju policistov ni pomiril, so pridržali na murskosoboški policijski postaji.