Na avtocesti poškodovan in neosvetljen avto

MED POSTOJNO IN UNCEM

POSTOJNA, UNEC – Danes malo pred 2. uro so bili policisti obveščeni, da je na avtocesti med Postojno in Uncem neosvetljen in poškodovan osebni avtomobil.

Ugotovljeno je bilo, da je 24-letna voznica med vožnjo podrsala odbojno ograjo, zaradi česar je vozilo zasukalo, nakar je s prednjim delom trčila v betonsko ograjo. Pri tem je prišlo do sprožitve zračne blazine v vozilu. Voznica je bila lažje poškodovana. Odrejen ji je bil strokovni pregled za alkohol, zdravila in mamila, so sporočili iz PU Koper.