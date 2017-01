Na avtocesti je zapeljala v ograjo

DRNOVO – V petek ob 6.41 je na avtocesti pri Drnovem, občina Krško, voznica osebnega vozila trčila v zaščitno ograjo in se pri tem poškodovala, je poročala uprava za zaščito in reševanje.

Posredovali so gasilci PGE Krško, ki so kraj zavarovali, voznico s tehničnim posegom rešili iz vozila in odklopili akumulator.

Reševalci nujne medicinske pomoči iz Brežic so jo oskrbeli in prepeljali v brežiško bolnišnico.