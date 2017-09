Na avtobusu otroci, voznik pa pijan

POLZELA – V javnosti odmeva novica, ki je še posebno med starši šoloobveznih otrok dvignila veliko prahu in sprožila val zgražanja. Tiskovna predstavnica Policijske uprave Celje Milena Trbulin je v četrtek obvestila javnost, da so policisti PP Žalec, ki so tistega dne opravljali poostren nadzor nad prevozniki otrok v šolo in domov, naleteli na šoferja, ki je šolarje vozil pijan. »V neposredni bližini ene od osnovnih šol na območju PP Žalec so v četrtek v dopoldanskih urah ustavili voznika avtobusa, ki je vozil šest otrok.

Odredili so mu preizkus z elektronskim alkotestom, ta pa je pokazal, da ima v litru izdihanega zraka 0,38 miligrama alkohola,« je sporočila Trbulinova. Izdali so mu plačilni nalog, s katerim bo moral plačati 600 evrov globe, ob tem pa si je prislužil še osem kazenskih točk. Prepovedali so mu nadaljnjo vožnjo, zato so morali za šolarje poiskati drug prevoz, da so se varno pripeljali domov. Ob tem so na celjski policiji znova opozorili vse voznike, še zlasti tiste, ki opravljajo tako odgovorno delo, kot je vožnja otrok, da alkohol in vožnja res ne gresta skupaj. Nič čudnega, da so bili številni starši ob novici zgroženi.

In upravičeno je kdo od njih pomislil na morebitne posledice, če bi se zaradi tega šoferjevega nespametnega ravnanja kar koli zgodilo. Kot smo izvedeli, so pijanega voznika zaustavili v neposredni bližini Osnovne šole Polzela. Ni šlo za voznika javnega prevoznega podjetja, ampak koncesionarja, ki opravlja šolske prevoze za občino Polzela.