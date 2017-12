Na avte metali pesek in kamenje

MIRNA PEČ – Več oškodovancev je 1. decembra letos novomeške policiste obvestilo, da je neznanec v jutranjih urah na cesti Mirna Peč–Novo mesto na avtomobile, ki so peljali mimo, metal pesek in kamenje ter poškodoval vozila. Na avtomobilih je nastalo več manjših poškodb.

Policisti so takoj začeli preiskavo in ugotavljanje okoliščin kaznivega dejanja poškodovanja tuje stvari. Ugotovili so, da so pesek in kamenje na avtomobile metali trije storilci, dva mladoletna in 19-letnik iz okolice Novega mesta.

Osumljence so ovadili na pristojno tožilstvo, so sporočili iz PU Novo mesto.