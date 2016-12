Na Ajdovskem so ga našli ustreljenega, tehtal je 35 kil

PLANINA – V soboto, 17. decembra, so bili policisti OKC PU Nova Gorica od LD Tabor-Erzelj obveščeni o sumu krivolova v bližini naselja Planina (občina Ajdovščina), saj je bil najden ustreljen srnjak, težak približno 35 kg in star 5 let.

Za kadaver je poskrbel higienik, ki je ustreljenega srnjaka odpeljal na pristojni veterinarski zavod. Okoliščine suma kaznivega dejanja policisti PP Ajdovščina preiskujejo in bodo glede na ugotovljena dejstva podali kazensko ovadbo na novogoriško okrožno državno tožilstvo.