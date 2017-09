Na 1600 evrov kazni še skoraj 10 tisočakov nove

KRANJ – Gorenjski prometni policisti so prejšnji mesec na avtocesti obravnavali voznika tovornega vozila z dodanim priklopnim vozilom, ki je bil v prometu udeležen brez veljavnega vozniškega dovoljenja in v času veljavnosti odredbe o omejitvi prometa.

Izločili so ga iz prometa, mu zasegli skupino vozil in o prekrških obvestili pristojno okrajno sodišče.

Po podrobnem pregledu digitalnega tahografa so ugotovili še devet kršitev, ki so bile povezane s časom trajanja vožnje in s počitki po predpisih o delovnem času in obveznih počitkih mobilnih delavcev.

Za kršitve pri trajanju vožnje in počitkih so poleg voznika, ki je bil kaznovan z globo 1600 evrov, obravnavali tudi pravno osebo in so ji v skladu s prekrškovnimi predpisi izrekli globo v višini 9960 evrov, poroča PU Kranj.