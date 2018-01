Mulj in blato pomorila ikre soških postrvi

NOVA GORICA, TOLMIN – »Realna ocena bo mogoča šele takrat, ko bodo dela končana in se bo voda očistila. Vendar lahko sklepamo, da sta mulj in blato pomorila vse lanske ikre soških postrvi. Škoda je verjetno povzročena tudi mlajšim ribam in nevretenčarjem, ki prebivajo na dnu vodotoka in so glavna hrana ribam,« je povedal gospodar Ribiške družine Soča Nova Gorica Matija Radovanovič. Bojijo se namreč, da so zaradi drobnega peska in mulja uničene ikre soških postrvi, iz katerih bi se ribice izvalile konec januarja.



Foto: PU Nova Gorica

Ribiči Ribiške družine Soča Nova Gorica že vse od začetka praznjenja akumulacijskega jezera na Mostu na Soči opazujejo stanje onesnaženja reke Soče z muljem dolvodno proti Novi Gorici. Pri praznjenju akumulacijskih jezer vedno pride do transporta finih usedlin, ki se skozi leta naberejo na dnu akumulacij. Tega se ne da preprečiti, se pa lahko omili s počasnim praznjenjem. Predpisano počasno praznjenje je družba Soške elektrarne ob vseh dovoljenjih tudi upoštevala, a je kljub temu prišlo do blatnega toka, opozarjajo.

Odraslih rib ob monitoringu niso našli mrtvih

Voda je zdaj kalna do te mere, da podrobno opazovanje dna in ribjega življa ni mogoče, dodaja Radovanovič.

Radovanovič upa na dogovor ribiške družine s Soškimi elektrarnami za ustrezno odškodnino.

Dela so bila sprva načrtovana od začetka septembra do konca oktobra lani, s čimer so se strinjali tudi ribiči, vendar je nato zaradi različnih interesov prišlo do zamika roka na zimski čas. Soške elektrarne imajo za izvajanje del vsa soglasja, od ministrstva za okolje in prostor do Zavoda za varstvo narave in Zavoda za ribištvo Slovenije. V Soških elektrarnah pa so za STA pojasnili, da je zaradi vplivov obratovanja hidroelektrarn na reki Soči na ribji živelj z Ribiško družino Soča in Ribiško družino Tolmin dogovorjen letni prispevek za obnovo in vzdrževanje ribjega življa in repopulacije rib v delih voda reke Soče, ki jih upravljajo in s katerimi gospodarijo ribiške družine.