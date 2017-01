Mrtvo pijan v ograjo, zdravnika pa zavrnil

VOLČJA DRAGA – V ponedeljek nekaj minut po enih ponoči so policiste obvestili o prometni nesreči na območju Volčje Drage, v kateri je bilo udeleženo tuje osebno vozilo. Prometni policisti so ugotovili, da je 43-letni voznik osebnega avtomobila, državljan Italije, vozil iz smeri Šempetra pri Gorici proti Dombravi in zaradi vožnje z neprilagojeno hitrostjo z vozilom trčil v odbojno ograjo ter jo poškodoval.

Policisti so mu v nadaljevanju postopka odredili preizkus alkoholiziranosti, ta pa je pokazal 1,07 miligrama alkohola v litru izdihanega zraka. Policisti so vozniku začasno odvzeli vozniško dovoljenje (za 24 ur), čaka pa ga še obdolžilni predlog.

Odklonil zdravnika

Na kraju prometne nesreče so posredovali tudi reševalci NMP ZD Nova Gorica, ki so italijanskega voznika pregledali in ga nato hoteli odpeljati v bolnišnico v Italijo na nadaljnji preventivni pregled, vendar je to odklonil.