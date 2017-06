Mrtvega našli na drevesu

TOLMIN – V le dveh dneh sta na severozahodu države v dveh tragičnih nesrečah umrla dva padalca, oba tuja državljana. V nedeljo se je na Bovškem smrtno ponesrečila 34-letna Hrvatica, ki je s prijatelji skočila z letala. Izvedli so še formacijo, pri kateri so se prijeli za roke, njena soseda pa takrat niti slutiti nista mogla, da sta mladi učiteljici, sicer izkušeni padalki, zadnjič segla v dlan. Ko so šli vsaksebi in so drugi odprli padala, je šlo nekaj namreč hudo narobe in 34-letnici se ni odprlo ne glavno ne zasilno padalo. Pilot Damijan Cehner je pozneje povedal, da je zaradi nesreče še kar malo v šoku. Pilotiral je namreč letalo, iz katerega so nad Bovcem skočili padalci, med njimi nesrečna Hrvatica.

Vse dokler se ni vrnil na bovško letališče, ni vedel, kaj se je medtem dogajalo v zraku oziroma kaj vse je med padanjem doživljala 34-letnica. Ko je pristal, je šele opazil, kako so ljudje tekli do ponesrečenke, ležeče na območju bovškega letališča. Poškodbe so bile seveda tako hude, da je umrla na kraju dogodka. Le dan pozneje pa je na Tolminskem življenje izgubil 58-letni Nemec, jadralni padalec. S prijatelji je okrog poldneva vzletel z vzletišča na Kobali. Drugi, bilo jih je devet, so nedolgo po vzletu varno pristali v Tolminu, a njihovega kolega ni in ni bilo. Večkrat so ga poskušali priklicati, nato se je skupina odpravila proti Kobaridu, da bi znova zajadrala s kobariškega Stola. Na poti so še večkrat poskušali priklicati pogrešanega, ko se jim še vedno ni javil, pa se jim je vse skupaj zazdelo sumljivo, pošteno jih je zaskrbelo in poklicali so reševalce.

Pozneje so se v akcijo iskanja pogrešanega vključili še gorski reševalci iz Tolmina in vojaški helikopter, da bi lažje pregledali čim večje območje tudi z zraka. Osredotočili so se na območje vzleta ter predvideno smer letenja 58-letnika. Kar precej časa je minilo, preden so tik pod vrhom Tlake, hribom nad vasjo Selo nad Podmelcem, na višini 900 metrov nad morjem, v krošnji drevesa opazili človeka. A moškemu žal ni bilo več pomoči. Na truplu, kot je sporočil tiskovni predstavnik novogoriške policijske uprave Dean Božnik, ni bilo vidnih poškodb, zdravnica pa je za pokojnega odredila sanitarno obdukcijo, ki bo razkrila, kaj je bilo vzrok smrti. Opravili jo bodo na Inštitutu za sodno medicino v Ljubljani, policisti pa so o nesreči obvestili novogoriško državno tožilstvo. Tujo krivdo za Nemčevo smrt so medtem že izključili.