Mrtva oseba v stanovanju

DRAVOGRAD – Gasilci PGD Dravograd so ob 11.05 na Mariborski cesti s tehničnim posegom odprli vhodna vrata stanovanja.

Tako so omogočili reševalcem ZRCK Ravne na Koroškem in policistom vstop.

V stanovanju so našli mrtvo osebo, so zapisali na spletni strani uprave za zaščito in reševanje.