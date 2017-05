Motoristka spregledala past in obležala

KRANJ – Gorenjski operativnokomunikacijski center je preko vikenda (petek–nedelja) prejel 10 obvestil o prometnih nesrečah, 11 prijav o kršitvah predpisov o javnem redu na javnem kraju in štiri v zasebnem prostoru, s področja kriminalitete pa o sumih kaznivih dejanj tatvina, vlom in poškodovanje tuje stvari. Policisti so obravnavali še dva požara brez znakov kaznivega dejanja.

Včeraj je med vožnjo skozi ovinek iz Jamnika proti Kropu po cesti padla motoristka in se telesno poškodovala. Na cesti je bil pesek, ki je, tako je zapisal tiskovni predstavnik PU Kranj Bojan Kos, »ena od nevarnih pasti za motoriste in kolesarje«.