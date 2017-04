Motoristka padla v potok, odpeljali so jo s helikopterjem

SPODNJA IDRIJA – Danes ob 18.09 se je na regionalni cesti med Spodnjo Idrijo in Godovičem pri padcu poškodovala voznica motornega kolesa, je poročala uprava za zaščito in reševanje. Ob padcu je zdrsnila preko varovalne ograje v bližnjo strugo potoka.

Gasilci PGD Idrija so ob prihodu zavarovali mesto nesreče in pomagali reševalcem NMP ZD Idrija pri oskrbi poškodovanke ter pri njenem prenosu do reševalnega vozila. Prepeljali so jo do helikopterskega pristajališča v Idriji, od tam pa s helikopterjem SV v spremstvu HMNP na zdravljenje v UKC Ljubljana. Gasilci so odstranili tudi poškodovano motorno kolo in počistili cestišče.