Motoristka padla po tleh

SPODNJA IDRIJA – V nedeljo okoli 12. ure se je na cesti med Idrijo in Spodnjo Idrijo 44-letni voznik osebnega avtomobila z vozilom vključeval s stranske na glavno cesto in pri tem izsilil prednost 50-letni voznici motornega kolesa. Motoristka je pri tem padla po vozišču in se lažje poškodovala, čeprav do trčenja ni prišlo.

Poleg idrijskih policistov so bili na kraj prometne nesreče napoteni tudi gasilci PGD Idrija in reševalci NMP ZD Idrija, ki so poškodovani voznici motornega kolesa nudili prvo pomoč. Policisti so 44-letnemu povzročitelju prometne nesreče zaradi kršitve določil zakona o pravilih cestnega prometa izdali plačilni nalog.