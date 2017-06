Motoristka hudo, zabila se je od zadaj

KRANJ – Gorenjski policisti so od petka do nedelje obravnavali večje število prometnih nesreč. V večini je po poročanju tiskovnega predstavnika Bojana Kosa pretežno nastala manjša materialna škoda, v štirih nesrečah pa so udeleženci utrpeli telesne poškodbe.

Lažje so se poškodovali voznica kolesa, ki je na Cesti Staneta Žagarja v Kranju zaradi nepravilne strani vožnje trčila v osebni avto, na Medetovi ulici v Kranju pa je voznik osebnega avtomobila odvzel prednost motoristu.

V Škofji Loki je voznik pri vožnji pod močnim vplivom alkohola (0,95 mg/l) zapeljal na nasprotni vozni pas in tam trčil v avtomobil, ki je pripeljal nasproti.

Huje se je poškodovala motoristka, ki je v petek zjutraj na Jesenicah zaradi vožnje na prekratki varnostni razdalji trčila v motorista pred seboj.

V soboto je v Podbrezjah voznik avtomobila odvzel motoristu prednost.