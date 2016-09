Motorista sta se ustavljala, a bilo je prepozno

TRENTA – V sredo popoldne so policiste obvestili o prometni nesreči v Trenti (občina Bovec). Ugotovili so, da je 76-letni voznik hyundaia vozil iz smeri Trente proti Vršiču. Ko je pripeljal do ene od tamkajšnjih stanovanjskih hiš, kjer se z desne strani cestišče zoža, se je zaradi nasproti vozečega prometa zaustavil. V zadnji del njegovega vozila se je tedaj zaletel 57-letni nemški motorist, še pred tem pa je ta z levim delom motornega kolesa oplazil drugo motorno kolo, ki ga je vozil njegov 57-letni prijatelj, prav tako državljan Nemčije. Ta je zaradi tega izgubil ravnotežje in se prevrnil na levi bok ter se poškodoval (poškodba leve noge).

Na kraju nesreče so poškodovanemu motoristu reševalci nudili prvo pomoč, policistom in reševalcem pa so pomagali tudi bovški gasilci. Policisti so povzročitelju prometne nesreče zaradi kršitve prometne zakonodaje izrekli globo, so sporočili novogoriški policisti.