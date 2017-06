Motorista sta se lažje poškodovala

KRANJ – Kranjski policisti so v četrtek prejeli devet obvestil o prometnih nesrečah. Obravnavali so dva poškodovana motorista, in sicer je v Kranju padel motorist zaradi neprilagojene hitrosti. V Gorjušah pa je zaradi neupoštevanja cestnoprometnih pravil motorist v ovinku zapeljal naravnost in prav tako padel.

Po podatkih policije sta se oba lažje poškodovala, zaradi povzročitve prometnih nesreč pa sta oba v prekrškovnem postopku.