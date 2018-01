Motorista odneslo po vozišču

NOVA GORICA – V soboto ob 14.55 je na cesti Nova Gorica–Tolmin pri HE Solkan padel voznik motornega kolesa in se poškodoval. Posredovali so gasilci JZGRD GE Nova Gorica, nudili pomoč reševalcem NMP ZD Nova Gorica pri oskrbi poškodovanega motorista, ki je bil nato z reševalnim vozilom prepeljan v šempetrsko bolnišnico.