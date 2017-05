Motorista odneslo po cestišču

TOLMIN – V soboto ob 15.52 je na Rodnah padel motorist, je poročala uprava za zaščito in reševanje. Pri tem se je poškodoval.

Posredovali so gasilci PGD Tolmin, ki so zavarovali kraj nesreče, nudili pomoč reševalcem nujne medicinske pomoči ZD Tolmin pri oskrbi poškodovanca, posuli razlite motorne tekočine in usmerjali promet.

Poškodovanega motorista so z reševalnim vozilom prepeljali v ZD Tolmin.