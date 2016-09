Motorista odbilo na vetrobransko steklo, na pokrov in na tla

TOLMIN – V ponedeljek okoli poldneva je 70-letni voznik osebnega avtomobila vozil v Tolminu po Šavlijevi ulici v smeri Gregorčičeve ulice. V križišču je izsilil prednost 36-letnemu vozniku kolesa z motorjem (med vožnjo je uporabljal varnostno čelado), ki je v tem času pravilno po prednostni cesti pripeljal iz smeri Zatolmina, pri čemer je mopedist čelno trčil v sprednja leva vrata osebnega avtomobila. Od tam ga je odbilo v sprednje vetrobransko steklo, nato pa na pokrov osebnega vozila in na vozišče, kjer je huje poškodovan obležal.

Poleg policistov so bili na kraju prometne nesreče tudi tolminski gasilci in reševalci PHE ZD Tolmin, ki so poškodovancu nudili zdravniško pomoč. Kasneje so ga s helikopterjem SV prepeljali v ljubljanski klinični center na nadaljnje zdravljenje. Povzročitelja čaka kazenska ovadba.