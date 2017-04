Motorist zapeljal v zapornico

SEŽANA – V soboto ob 19.11 je na avtocesti Divača–Sežana na cestninski postaji Dane motorist s sopotnico zgrešil vinjetni del cestninske postaje in se na rezerviranem za tovorna vozila zaletel v zapornico, je poročala uprava za zaščito in reševanje.

Gasilci ZGRS Sežana so kraj nesreče zavarovali in odklopili akumulator na motociklu. Poškodovani osebi so oskrbeli reševalci NMP Sežana in ju odpeljali v bolnišnico.