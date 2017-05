Motorist v vozilo, skupila jo je sopotnica

POSTOJNA – V nedeljo ob 16.26 je v naselju Jeršice voznik motornega kolesa trčil v osebno vozilo.

Posredovali so Gasilci PGD Postojna, ki so kraj protipožarno in protinaletno zavarovali, odklopili akumulator ter nudili pomoč reševalcem nujne medicinske pomoči iz Postojne in policiji.

V nesreči se je poškodovala sopotnica na motornem kolesu, ki so jo prepeljali na postojnsko urgenco.