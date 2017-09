Motorist trčil v srnjaka

ČRNOMELJ – V petek popoldne je zdravniško pomoč poiskal 48-letni motorist iz okolice Črnomlja. Policisti so ugotovili, da je ponoči z motorjem zadel srnjaka in padel. Naslednji dan se je oglasil v zdravstvenem domu, kjer so ugotovili, da je lažje poškodovan, poročajo policisti.