Motorist trčil v drevo

VINICA – V ponedeljek ob 19.02 se je na cesti Vinica–Sinji Vrh motorist zaletel v drevo in se poškodoval.

Gasilci PGD Črnomelj so zavarovali kraj dogodka, nudili pomoč reševalcem NMP in policiji ter postavili motor na cesto. Reševalci NMP Črnomelj so poškodovanca oskrbeli in odpeljali v SB Novo mesto.