Motorist s sopotnico v tovornjak, oba huje poškodovana

KRANJ – Gorenjski policisti so v zadnjih nekaj dneh obravnavali tri prometne nesreče s telesnimi poškodbami.

V petek dopoldne je voznik osebnega avtomobila v Kranju zaradi neupoštevanja pravil o prednosti trčil v kolesarja in ga lažje poškodoval, popoldne sta se v Naklem po trčenju v tovorno vozilo huje poškodovala motorist in potnica na motorju, v soboto dopoldne pa se je v Radovljici pri padcu v ovinku huje poškodoval še kolesar.

Voznika avtomobila in kolesarja so policisti obravnavali v prekrškovnem postopku, proti motoristu pa še vodijo postopek, so sporočili iz PU Kranj.